Host Hotels & Resorts Aktie

Host Hotels & Resorts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918239 / ISIN: US44107P1049

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Lohnende Host Hotels Resorts-Investition? 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Host Hotels Resorts von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Host Hotels Resorts-Investment gewesen.

Am 11.08.2025 wurde die Host Hotels Resorts-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 15,31 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Host Hotels Resorts-Aktie investiert, befänden sich nun 6,532 Host Hotels Resorts-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Host Hotels Resorts-Papiers auf 22,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,07 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 48,07 Prozent.

Alle Host Hotels Resorts-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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