Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Host Hotels Resorts-Aktie gebracht.

Das Host Hotels Resorts-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17,37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 575,705 Host Hotels Resorts-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 14 807,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,72 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 48,07 Prozent.

Am Markt war Host Hotels Resorts jüngst 17,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at