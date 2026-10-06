Host Hotels & Resorts Aktie

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WKN: 918239 / ISIN: US44107P1049

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Profitabler Host Hotels Resorts-Einstieg? 06.10.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Host Hotels Resorts-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Host Hotels Resorts-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Host Hotels Resorts-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Host Hotels Resorts-Anteile betrug an diesem Tag 16,62 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Host Hotels Resorts-Aktie investierten, hätten nun 601,685 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Host Hotels Resorts-Papiers auf 22,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 501,81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +35,02 Prozent.

Host Hotels Resorts markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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