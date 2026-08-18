S&P 500-Titel Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Host Hotels Resorts von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Host Hotels Resorts-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Host Hotels Resorts-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Host Hotels Resorts-Anteile an diesem Tag 16,11 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Host Hotels Resorts-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,073 Host Hotels Resorts-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 22,81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 415,89 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 415,89 USD, was einer positiven Performance von 41,59 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Host Hotels Resorts betrug jüngst 15,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at