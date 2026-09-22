Host Hotels & Resorts Aktie
WKN: 918239 / ISIN: US44107P1049
|Langfristige Anlage
|
22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Host Hotels Resorts von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Host Hotels Resorts-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16,52 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Host Hotels Resorts-Aktie investierten, hätten nun 6,053 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (22,31 USD), wäre das Investment nun 135,05 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +35,05 Prozent.
Alle Host Hotels Resorts-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Host Hotels & Resorts Inc.
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