Host Hotels & Resorts Aktie
WKN: 918239 / ISIN: US44107P1049
|Host Hotels Resorts-Performance
|
03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Titel Host Hotels Resorts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Host Hotels Resorts von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Host Hotels Resorts-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Host Hotels Resorts-Anteile bei 16,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,200 Host Hotels Resorts-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 158,52 USD, da sich der Wert einer Host Hotels Resorts-Aktie am 02.11.2026 auf 25,57 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 158,52 USD, was einer positiven Performance von 58,52 Prozent entspricht.
Host Hotels Resorts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,33 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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