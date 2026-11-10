Host Hotels & Resorts Aktie

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WKN: 918239 / ISIN: US44107P1049

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Hochrechnung 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Host Hotels Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Host Hotels Resorts von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Host Hotels Resorts eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Host Hotels Resorts-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Host Hotels Resorts-Papier an diesem Tag 16,41 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Host Hotels Resorts-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 60,938 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 25,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 540,52 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 54,05 Prozent.

Der Börsenwert von Host Hotels Resorts belief sich jüngst auf 16,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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