S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Howmet Aerospace-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Howmet Aerospace-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Howmet Aerospace-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Howmet Aerospace-Papier bei 48,78 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 205,002 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 283,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58 113,98 USD wert. Das entspricht einem Plus von 481,14 Prozent.

Howmet Aerospace erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 116,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at