Howmet Aerospace Aktie
WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082
|Howmet Aerospace-Investment
|
05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howmet Aerospace von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Howmet Aerospace-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Howmet Aerospace-Papiers betrug an diesem Tag 206,31 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,847 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 213,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 035,14 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 3,51 Prozent vermehrt.
Alle Howmet Aerospace-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 88,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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