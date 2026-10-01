Howmet Aerospace Aktie
WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082
|Howmet Aerospace-Performance im Blick
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01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Howmet Aerospace-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Howmet Aerospace-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 22,31 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 448,227 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Howmet Aerospace-Aktie auf 226,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101 380,00 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 913,80 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Howmet Aerospace eine Marktkapitalisierung von 91,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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