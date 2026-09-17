Howmet Aerospace Aktie

Howmet Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082

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Profitables Howmet Aerospace-Investment? 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Howmet Aerospace-Aktie gebracht.

Am 17.09.2023 wurden Howmet Aerospace-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Howmet Aerospace-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 46,68 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,142 Howmet Aerospace-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Howmet Aerospace-Papiere wären am 16.09.2026 487,85 USD wert, da der Schlussstand 227,73 USD betrug. Mit einer Performance von +387,85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Howmet Aerospace war somit zuletzt am Markt 89,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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