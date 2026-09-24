Howmet Aerospace Aktie

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WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082

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Rentabler Howmet Aerospace-Einstieg? 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Howmet Aerospace-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Howmet Aerospace-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31,53 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 31,716 Howmet Aerospace-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.09.2026 7 255,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 228,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 625,59 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Howmet Aerospace betrug jüngst 89,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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