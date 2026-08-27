S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Howmet Aerospace-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Howmet Aerospace-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Howmet Aerospace-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Howmet Aerospace-Anteile betrug an diesem Tag 32,79 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,050 Howmet Aerospace-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 821,41 USD, da sich der Wert einer Howmet Aerospace-Aktie am 26.08.2026 auf 269,34 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 721,41 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Howmet Aerospace einen Börsenwert von 105,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at