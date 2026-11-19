Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Howmet Aerospace gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Howmet Aerospace-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Howmet Aerospace-Papier an diesem Tag 30,18 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hat, hat nun 3,313 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Howmet Aerospace-Papiers auf 221,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 732,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 632,77 Prozent gesteigert.

Der Howmet Aerospace-Wert an der Börse wurde auf 85,76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at