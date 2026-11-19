Howmet Aerospace Aktie
WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082
|Rentabler Howmet Aerospace-Einstieg?
|
19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howmet Aerospace von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Howmet Aerospace-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Howmet Aerospace-Papier an diesem Tag 30,18 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hat, hat nun 3,313 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Howmet Aerospace-Papiers auf 221,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 732,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 632,77 Prozent gesteigert.
Der Howmet Aerospace-Wert an der Börse wurde auf 85,76 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Howmet Aerospace
Analysen zu Howmet Aerospace
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Howmet Aerospace
|195,70
|-1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung drückt den ATX ins Minus -- DAX ebenfalls deutlich schwächer -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.