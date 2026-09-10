Howmet Aerospace Aktie

Howmet Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082

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Lohnende Howmet Aerospace-Anlage? 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howmet Aerospace von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Howmet Aerospace-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Howmet Aerospace-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 183,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 54,407 Howmet Aerospace-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 656,15 USD, da sich der Wert eines Howmet Aerospace-Papiers am 09.09.2026 auf 232,62 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +26,56 Prozent.

Howmet Aerospace wurde jüngst mit einem Börsenwert von 92,13 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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