Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in HP gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HP-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,99 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 357,270 HP-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 27,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 939,26 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 939,26 USD entspricht einer negativen Performance von 0,61 Prozent.

Der Börsenwert von HP belief sich zuletzt auf 25,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at