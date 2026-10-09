HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
|Hochrechnung
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden HP-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die HP-Aktie bei 15,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das HP-Papier investiert hätte, befänden sich nun 641,849 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 20 821,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,44 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 20 821,57 USD, was einer positiven Performance von 108,22 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von HP bezifferte sich zuletzt auf 29,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|
09.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
09.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
09.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätte eine Investition in HP von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.26
|S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HP von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|26,82
|-7,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.