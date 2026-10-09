S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen HP-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden HP-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die HP-Aktie bei 15,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das HP-Papier investiert hätte, befänden sich nun 641,849 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 20 821,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,44 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 20 821,57 USD, was einer positiven Performance von 108,22 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von HP bezifferte sich zuletzt auf 29,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at