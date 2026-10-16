HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
|Hochrechnung
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HP von vor einem Jahr abgeworfen
Am 16.10.2025 wurde die HP-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen HP-Anteile an diesem Tag bei 27,20 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,676 HP-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 15.10.2026 113,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,85 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,42 Prozent angewachsen.
HP war somit zuletzt am Markt 27,53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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