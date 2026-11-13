HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
|Frühe Anlage
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HP von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades HP-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des HP-Papiers betrug an diesem Tag 24,98 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 40,032 HP-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 156,12 USD, da sich der Wert eines HP-Papiers am 12.11.2026 auf 28,88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,61 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von HP belief sich jüngst auf 26,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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