S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HP von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HP-Aktien verlieren können.

Am 28.08.2023 wurde die HP-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 31,33 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die HP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 319,183 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 29,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 457,39 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,43 Prozent.

HP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at