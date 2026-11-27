HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
|Rentable HP-Anlage?
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Verlust hätte eine HP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 27.11.2021 wurden HP-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die HP-Aktie bei 34,58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in HP-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,892 HP-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 90,08 USD, da sich der Wert eines HP-Papiers am 25.11.2026 auf 31,15 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 9,92 Prozent gleich.
HP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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