Humana Aktie
WKN: 856584 / ISIN: US4448591028
|Rentables Humana-Investment?
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02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Humana-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Humana-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 256,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,390 Humana-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 147,95 USD, da sich der Wert eines Humana-Papiers am 01.10.2026 auf 379,68 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 47,95 Prozent gleich.
Humana markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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