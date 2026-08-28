Humana Aktie
WKN: 856584 / ISIN: US4448591028
|Humana-Performance im Blick
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Humana von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Humana-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Humana-Aktie letztlich bei 177,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,638 Humana-Aktien im Depot. Die gehaltenen Humana-Aktien wären am 27.08.2026 2 213,50 USD wert, da der Schlussstand 392,63 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 121,35 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Humana zuletzt 46,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Humana Inc.
|
28.08.26
|S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Humana von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.08.26
|S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Humana von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.08.26
|S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Verlust hätte eine Humana-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.08.26
|S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Humana-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
31.07.26
|S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Humana von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.07.26
|Ausblick: Humana öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.07.26
|S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Humana-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Humana Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Humana Inc.
|332,00
|-1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.