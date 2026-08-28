S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Humana von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Humana-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Humana-Aktie letztlich bei 177,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,638 Humana-Aktien im Depot. Die gehaltenen Humana-Aktien wären am 27.08.2026 2 213,50 USD wert, da der Schlussstand 392,63 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 121,35 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Humana zuletzt 46,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at