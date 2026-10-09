Humana Aktie

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WKN: 856584 / ISIN: US4448591028

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Profitables Humana-Investment? 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Humana von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Humana-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde die Humana-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 501,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Humana-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,994 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 771,86 USD, da sich der Wert einer Humana-Aktie am 08.10.2026 auf 387,12 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 22,81 Prozent vermindert.

Am Markt war Humana jüngst 47,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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