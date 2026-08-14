Humana Aktie
WKN: 856584 / ISIN: US4448591028
|Profitables Humana-Investment?
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14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Verlust hätte eine Humana-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Humana-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 497,21 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Humana-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,112 Humana-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 384,97 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 742,60 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 7 742,60 USD, was einer negativen Performance von 22,57 Prozent entspricht.
Humana wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46,83 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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