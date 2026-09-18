Humana Aktie
WKN: 856584 / ISIN: US4448591028
|Humana-Investmentbeispiel
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Verlust hätte eine Humana-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Humana-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Humana-Aktie bei 407,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,452 Humana-Anteilen. Die gehaltenen Humana-Anteile wären am 17.09.2026 942,94 USD wert, da der Schlussstand 384,52 USD betrug. Mit einer Performance von -5,71 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Humana belief sich zuletzt auf 46,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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