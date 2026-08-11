Huntington Ingalls Industries Aktie

Huntington Ingalls Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JE8X / ISIN: US4464131063

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Performance unter der Lupe 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Ingalls Industries-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Huntington Ingalls Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 11.08.2016 wurde die Huntington Ingalls Industries-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Huntington Ingalls Industries-Anteile an diesem Tag bei 167,87 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Huntington Ingalls Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,596 Huntington Ingalls Industries-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.08.2026 197,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 330,81 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 97,06 Prozent vermehrt.

Huntington Ingalls Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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