Huntington Ingalls Industries Aktie

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WKN DE: A1JE8X / ISIN: US4464131063

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Huntington Ingalls Industries-Investmentbeispiel 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Ingalls Industries-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Huntington Ingalls Industries-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Huntington Ingalls Industries-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Huntington Ingalls Industries-Anteile an diesem Tag bei 148,74 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Huntington Ingalls Industries-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,672 Huntington Ingalls Industries-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 313,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 210,90 USD wert. Mit einer Performance von +110,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Huntington Ingalls Industries zuletzt 12,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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