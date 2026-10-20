S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Ingalls Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Huntington Ingalls Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Huntington Ingalls Industries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 219,09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Huntington Ingalls Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,564 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 230,73 USD, da sich der Wert eines Huntington Ingalls Industries-Papiers am 19.10.2026 auf 269,64 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 23,07 Prozent.

Zuletzt verbuchte Huntington Ingalls Industries einen Börsenwert von 10,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at