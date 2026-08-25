Huntington Ingalls Industries Aktie
WKN DE: A1JE8X / ISIN: US4464131063
|Lukrativer Huntington Ingalls Industries-Einstieg?
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Ingalls Industries von vor 3 Jahren eingefahren
Am 25.08.2023 wurde die Huntington Ingalls Industries-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Huntington Ingalls Industries-Anteile an diesem Tag 218,55 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Huntington Ingalls Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 45,756 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (294,63 USD), wäre das Investment nun 13 481,13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,81 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Huntington Ingalls Industries belief sich zuletzt auf 11,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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