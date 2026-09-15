Huntington Ingalls Industries Aktie
WKN DE: A1JE8X / ISIN: US4464131063
|Profitable Huntington Ingalls Industries-Investition?
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15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor einem Jahr abgeworfen
Huntington Ingalls Industries-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 273,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36,627 Huntington Ingalls Industries-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 256,03 USD, da sich der Wert eines Huntington Ingalls Industries-Anteils am 14.09.2026 auf 280,01 USD belief. Mit einer Performance von +2,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Huntington Ingalls Industries belief sich jüngst auf 11,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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