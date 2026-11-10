S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huntington Ingalls Industries von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Huntington Ingalls Industries-Aktien gewesen.

Am 10.11.2025 wurde das Huntington Ingalls Industries-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Huntington Ingalls Industries-Anteile an diesem Tag bei 318,66 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,138 Huntington Ingalls Industries-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 955,12 USD, da sich der Wert eines Huntington Ingalls Industries-Anteils am 09.11.2026 auf 304,36 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,49 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Huntington Ingalls Industries belief sich jüngst auf 11,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at