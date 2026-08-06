IDEX Aktie
WKN: 877444 / ISIN: US45167R1041
|IDEX-Investmentbeispiel
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06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die IDEX-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das IDEX-Papier bei 91,10 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die IDEX-Aktie investiert hätte, hätte er nun 109,769 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 236,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 013,17 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 160,13 Prozent.
IDEX war somit zuletzt am Markt 17,53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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