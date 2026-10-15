S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IDEX-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in IDEX-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 15.10.2023 wurde die IDEX-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die IDEX-Aktie bei 200,64 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die IDEX-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,498 IDEX-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (238,62 USD), wäre die Investition nun 118,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,93 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für IDEX eine Börsenbewertung in Höhe von 17,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at