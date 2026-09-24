IDEX Aktie
WKN: 877444 / ISIN: US45167R1041
|Investmentbeispiel
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IDEX-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 24.09.2021 wurde das IDEX-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der IDEX-Anteile betrug an diesem Tag 216,68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,462 IDEX-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen IDEX-Papiere wären am 23.09.2026 106,00 USD wert, da der Schlussstand 229,67 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 106,00 USD entspricht einer Performance von +6,00 Prozent.
Der Börsenwert von IDEX belief sich jüngst auf 16,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IDEX Corp.
Analysen zu IDEX Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IDEX Corp.
|199,50
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.