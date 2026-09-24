S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IDEX-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen IDEX-Einstiegs gewesen.

Am 24.09.2021 wurde das IDEX-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der IDEX-Anteile betrug an diesem Tag 216,68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,462 IDEX-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen IDEX-Papiere wären am 23.09.2026 106,00 USD wert, da der Schlussstand 229,67 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 106,00 USD entspricht einer Performance von +6,00 Prozent.

Der Börsenwert von IDEX belief sich jüngst auf 16,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at