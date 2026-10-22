S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IDEX-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IDEX gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das IDEX-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die IDEX-Aktie an diesem Tag bei 221,07 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die IDEX-Aktie investierten, hätten nun 4,523 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 235,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 064,96 USD wert. Mit einer Performance von +6,50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von IDEX bezifferte sich zuletzt auf 17,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at