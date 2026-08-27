IDEX Aktie
WKN: 877444 / ISIN: US45167R1041
|IDEX-Investmentbeispiel
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27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IDEX-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die IDEX-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das IDEX-Papier bei 225,30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44,385 IDEX-Aktien im Depot. Die gehaltenen IDEX-Anteile wären am 26.08.2026 10 425,65 USD wert, da der Schlussstand 234,89 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 10 425,65 USD, was einer positiven Performance von 4,26 Prozent entspricht.
IDEX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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