IDEX Aktie
WKN: 877444 / ISIN: US45167R1041
|Profitabler IDEX-Einstieg?
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel IDEX-Aktie: Wäre eine IDEX-Investition von vor 5 Jahren rentabel gewesen?
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der IDEX-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 234,42 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die IDEX-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 42,658 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 945,40 USD, da sich der Wert eines IDEX-Anteils am 18.11.2026 auf 233,14 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 0,55 Prozent.
Alle IDEX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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