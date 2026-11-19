So viel hätten Anleger mit einem frühen IDEX-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der IDEX-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 234,42 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die IDEX-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 42,658 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 945,40 USD, da sich der Wert eines IDEX-Anteils am 18.11.2026 auf 233,14 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 0,55 Prozent.

Alle IDEX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at