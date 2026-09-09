Illinois Tool Works Aktie
WKN: 861219 / ISIN: US4523081093
|Illinois Tool Works-Investmentbeispiel
|
09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Illinois Tool Works-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Illinois Tool Works-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 262,18 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Illinois Tool Works-Aktie investiert, befänden sich nun 3,814 Illinois Tool Works-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 024,83 USD, da sich der Wert eines Illinois Tool Works-Papiers am 08.09.2026 auf 268,69 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2,48 Prozent.
Illinois Tool Works erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 76,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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