Investoren, die vor Jahren in Illinois Tool Works-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Illinois Tool Works-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Illinois Tool Works-Anteile an diesem Tag bei 240,97 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Illinois Tool Works-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,499 Illinois Tool Works-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Illinois Tool Works-Papiers auf 281,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 689,01 USD wert. Mit einer Performance von +16,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Illinois Tool Works eine Börsenbewertung in Höhe von 80,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at