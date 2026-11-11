Illinois Tool Works Aktie
WKN: 861219 / ISIN: US4523081093
|Langfristige Anlage
|
11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Illinois Tool Works-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 11.11.2023 wurde das Illinois Tool Works-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 232,49 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,301 Illinois Tool Works-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 1 238,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 288,05 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 23,90 Prozent.
Illinois Tool Works wurde jüngst mit einem Börsenwert von 81,01 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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