Illinois Tool Works Aktie
WKN: 861219 / ISIN: US4523081093
|Lukratives Illinois Tool Works-Investment?
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28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Illinois Tool Works-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Illinois Tool Works von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Illinois Tool Works-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 113,84 USD. Bei einem Illinois Tool Works-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 87,843 Illinois Tool Works-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Illinois Tool Works-Aktie auf 275,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 238,40 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 142,38 Prozent zugenommen.
Alle Illinois Tool Works-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 78,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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