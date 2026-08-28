Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
|Illumina-Anlage
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illumina von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Illumina-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Illumina-Anteile bei 168,16 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,469 Illumina-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 227,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 540,47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 35,40 Prozent vermehrt.
Der Illumina-Wert an der Börse wurde auf 33,95 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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