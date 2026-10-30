Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
|Lohnende Illumina-Investition?
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illumina von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Illumina-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 99,01 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Illumina-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101,000 Illumina-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 290,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 29 296,03 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 192,96 Prozent gleich.
Alle Illumina-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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