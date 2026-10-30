S&P 500-Titel Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illumina von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Illumina-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Illumina-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 99,01 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Illumina-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101,000 Illumina-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 290,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 29 296,03 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 192,96 Prozent gleich.

Alle Illumina-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at