S&P 500-Titel Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Illumina-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Illumina-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Illumina-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 151,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Illumina-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,618 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 331,98 USD, da sich der Wert einer Illumina-Aktie am 10.09.2026 auf 201,27 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 33,20 Prozent.

Der Illumina-Wert an der Börse wurde auf 30,96 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at