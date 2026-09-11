Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
|Lukratives Illumina-Investment?
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Illumina-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Illumina-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 151,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Illumina-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,618 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 331,98 USD, da sich der Wert einer Illumina-Aktie am 10.09.2026 auf 201,27 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 33,20 Prozent.
Der Illumina-Wert an der Börse wurde auf 30,96 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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