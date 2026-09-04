Illumina Aktie

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WKN: 927079 / ISIN: US4523271090

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Langfristige Investition 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Illumina-Aktie: So viel hätte eine Investition in Illumina von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Illumina-Investment gewesen.

Die Illumina-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 97,68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,024 Illumina-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 221,66 USD gerechnet, wäre die Investition nun 226,92 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 126,92 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Illumina belief sich zuletzt auf 32,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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