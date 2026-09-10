Incyte Aktie

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WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027

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Performance unter der Lupe 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Incyte-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Incyte-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Incyte-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Incyte-Aktie 79,13 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 126,374 Incyte-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Incyte-Papiers auf 126,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 924,43 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 15 924,43 USD entspricht einer Performance von +59,24 Prozent.

Alle Incyte-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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