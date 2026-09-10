Incyte Aktie
WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027
|Performance unter der Lupe
|
10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Incyte-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Incyte-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Incyte-Aktie 79,13 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 126,374 Incyte-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Incyte-Papiers auf 126,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 924,43 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 15 924,43 USD entspricht einer Performance von +59,24 Prozent.
Alle Incyte-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Incyte Corp.
Analysen zu Incyte Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Incyte Corp.
|106,30
|-2,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.