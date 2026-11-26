Investoren, die vor Jahren in Incyte-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Incyte-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 68,38 USD. Bei einem Incyte-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,624 Incyte-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Incyte-Anteile wären am 25.11.2026 1 789,27 USD wert, da der Schlussstand 122,35 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 78,93 Prozent.

Der Börsenwert von Incyte belief sich jüngst auf 25,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at