S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Incyte-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Incyte-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.09.2021 wurden Incyte-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 76,09 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Incyte-Aktie investiert, befänden sich nun 13,142 Incyte-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 128,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 693,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,31 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Incyte einen Börsenwert von 25,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at