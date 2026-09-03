Incyte Aktie
WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027
|Langfristige Anlage
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Incyte-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 03.09.2021 wurden Incyte-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 76,09 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Incyte-Aktie investiert, befänden sich nun 13,142 Incyte-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 128,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 693,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,31 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Incyte einen Börsenwert von 25,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Incyte Corp.
|
03.09.26
|S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Incyte-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.08.26
|S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Incyte-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.08.26
|S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Incyte von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Incyte von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.08.26
|S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel hätte eine Investition in Incyte von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.07.26
|S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Incyte von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.07.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.07.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Incyte Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Incyte Corp.
|109,80
|-1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.