Incyte Aktie
WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027
|Rentabler Incyte-Einstieg?
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01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Incyte-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Incyte-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68,21 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Incyte-Aktie investierten, hätten nun 146,606 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 790,65 USD, da sich der Wert einer Incyte-Aktie am 30.09.2026 auf 121,35 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 17 790,65 USD entspricht einer Performance von +77,91 Prozent.
Der Marktwert von Incyte betrug jüngst 24,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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