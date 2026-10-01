S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Incyte-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die Incyte-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68,21 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Incyte-Aktie investierten, hätten nun 146,606 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 790,65 USD, da sich der Wert einer Incyte-Aktie am 30.09.2026 auf 121,35 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 17 790,65 USD entspricht einer Performance von +77,91 Prozent.

Der Marktwert von Incyte betrug jüngst 24,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at